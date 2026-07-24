Auto in corsa si schianta per una gomma bucata | quattro persone sbalzate fuori dalla vettura Paura sull’A12

Da lanazione.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle prime luci dell’alba di oggi, un’auto in corsa sulla A12 Genova-Livorno ha avuto un incidente dopo aver bucato una gomma. L’auto ha perso aderenza, sbattendo contro il guardrail e schiantandosi. Quattro persone sono state sbalzate fuori dal veicolo e sono rimaste ferite. La vettura si è fermata a lato della carreggiata, mentre i soccorsi intervenivano sul posto.

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San Giuliano Terme (Pisa), 24 luglio 2026 – Lo scoppio, poi l’auto che sbanda, perde aderenza e si schianta. E’ lo fotografia dell’ incidente stradale avvenuto alle prime luci dell’alba di oggi, venerdì 24 luglio, lungo l’ autostrada A12 Genova-Livorno, nota anche come autostrada Azzurra.  Quattro le persone sbalzate fuori dall’auto, all’altezza del chilometro 152 a San Giuliano Terme. Il bilancio è di tre feriti in codice giallo, trasportati all’ospedale pisano di Cisanello e un ferito più grave condotto in ospedale in codice rosso dall’elisoccorso regionale Pegaso. L’incidente è stato innescato dalla foratura di una gomme. Sul posto i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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