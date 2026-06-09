Incidente a Mercatello auto si schianta contro una vettura in sosta

Nella notte a Mercatello, un'auto, una Peugeot 208, si è scontrata contro una Opel Crossland parcheggiata lungo via Leucosia. L'incidente ha causato danni alle vetture, senza segnalare feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi. La dinamica esatta dell’impatto è in fase di accertamento. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Paura, la scorsa notte, a Mercatello, dove - secondo una prima ricostruzione - un'auto (Peugeot 208) si sarebbe schiantata contro un'altra vettura (Opel Crossland) parcheggiata lungo via Leucosia. Nel violento impatto una delle vetture è finita contro una cabina elettrica dell'Enel, che è stata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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