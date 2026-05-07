Incidente a Nichelino | auto si schianta contro una vettura parcheggiata e si ribalta

Nella mattinata di giovedì 7 maggio 2026, un incidente si è verificato in via Casalegno a Nichelino, vicino al parcheggio del supermercato Coop di piazza Moro. Un'auto è finita contro una vettura parcheggiata e si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e per gestire la situazione. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause dell'incidente.

Un incidente è avvenuto nella prima mattinata di oggi, giovedì 7 maggio 2026, in via Casalegno a Nichelino, all'altezza del parcheggio del supermercato Coop di piazza Moro. Un'auto Alfa Romeo Giulietta è andata a schiantarsi contro una seconda vettura, una Fiat Qubo, che era parcheggiata a bordo.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Incidente, si schianta contro un'auto parcheggiata e poi si ribaltaPerde il controllo dell’auto, si schianta contro una macchina parcheggiata a bordo strada e poi si ribalta. Incidente a Nichelino: scontro all'incrocio tra camion e auto che si ribalta in carreggiata, donna in ospedaleNella prima mattinata di oggi, lunedì 23 febbraio 2026, si è verificato un incidente all'incrocio tra via dei Martiri, via Milano e via Roma a... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Due incidenti in tangenziale: circolazione paralizzata, perdita di carico in carreggiata, due feriti e tratta chiusa; Tir perde il carico e provoca un doppio incidente, due feriti e traffico in tilt in tangenziale; Nichelino. Incidente in tangenziale. Tir urta il guardrail centrale, parte del carico finisce sulla corsia opposta e investe due auto. Due feriti; Tangenziale Sud, incidente a Nichelino: camion perde il carico, traffico in tilt e due feriti. Auto si ribalta dopo lo schianto in via Casalegno a Nichelino: illeso il conducenteQuesta mattina, a Nichelino, un’auto si è ribaltata dopo un violento incidente stradale avvenuto in via Casalegno. ecodelchisone.it Due incidenti in tangenziale a Nichelino: circolazione paralizzata, perdita di carico in carreggiata, due feriti e tratta chiusaNel primo un tir ha urtato lo spartitraffico centrale, nel secondo due auto (e forse un altro tir) ha urtato dei blocchi metallici finiti sull'asfalto ... torinotoday.it Incidente sulla A2 tra Pontecagnano e Salerno: auto si ribalta. Ferito un giovane #incidenteA2 - facebook.com facebook Incidente a Monteverde: investita da un automobilista, morta una donna ift.tt/d5y7Op3 x.com