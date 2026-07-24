Geely ha annunciato l’ingresso nella fabbrica Ford di Valencia in Spagna. La multinazionale cinese ha comunicato ufficialmente l’accordo, che prevede l’utilizzo della struttura per attività legate alla produzione di veicoli. La notizia arriva dopo anticipazioni di settimane e segna un passo importante per l’espansione di Geely nel mercato europeo. La decisione potrebbe influenzare il settore automobilistico locale, considerando l’importanza della fabbrica di Valencia nel panorama industriale spagnolo.

Anche Geely entra nel paradiso dell’auto, che ormai è la Spagna. La notizia era stata già ampiamente anticipata nelle scorse settimane, ma l’annuncio ufficiale apre comunque una lunga serie di riflessioni, forse amare per l’Italia. Geely Auto Group forma con Ford Europa una joint venture ed entra nella gestione dello storico stabilimento che quest’ultima possiede ad Almussafes, presso Valencia. Nella nuova società Geely avrà il 34% delle quote, ma anche un ruolo ben più determinante di quanto i numeri lasciano credere. Il gruppo Hangzhou sta di fatto salvando l’impianto spagnolo, che sulla carta avrebbe una capacità produttiva di 500 mila veicoli l’anno, ma nel 2025 ne ha realizzati solo 100 mila. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Auto cinese, il paradiso è in Spagna: Geely entra nella fabbrica Ford di Valencia

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