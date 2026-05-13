Una delle principali case automobilistiche ha annunciato il suo ingresso in un’associazione dedicata alla gestione della produzione. Questa decisione arriva in un momento di cambiamenti significativi nel settore, caratterizzato dalla crescente transizione verso veicoli elettrici, dalla necessità di contenere i costi e dalla concorrenza globale. La manifattura rimane un elemento centrale per le aziende che vogliono rafforzare la propria presenza nel mercato.

In un’industria dell’auto attraversata da transizione elettrica, pressione sui costi e nuova competizione globale, la manifattura torna a essere uno dei terreni decisivi su cui misurare la forza dei grandi costruttori. È in questo scenario che Stellantis entra nella World Class Manufacturing Association, l’organizzazione internazionale nata per promuovere l’eccellenza industriale e il miglioramento continuo dei processi produttivi. Un ingresso che non ha solo un valore associativo, ma indica una direzione precisa: rendere gli stabilimenti sempre più efficienti, competitivi e capaci di sostenere le trasformazioni dell’automotive. Un nuovo passo nella strategia industriale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stellantis entra nella WCM Association: la nuova sfida dell’auto passa dalla fabbrica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Stellantis smetterà di produrre auto in una storica fabbrica franceseMentre i dati delle vendite nel primo trimestre dell’anno fanno registrare numeri migliori rispetto al 2025, anche grazie ai volumi in Europa,...

La nuova geografia dell’export italiano passa dalla farmaceutica. Scrive LandiNel 2025 l’export italiano cresce del 3,3%, ma quasi tutta l’espansione è trainata dal farmaceutico, che da solo genera circa l’80% dell’aumento...

Stellantis entra nella WCM Association: la nuova sfida dell’auto passa dalla fabbricaIl Gruppo aderisce all’organizzazione internazionale della manifattura d’eccellenza. Ciancia: Rafforziamo l’impegno verso l’eccellenza industriale e la produzione snella In un’industria dell’auto ... ilgiornale.it

Stellantis entra nella World Class Manufacturing AssociationIl gruppo Stellantis entra nella World Class Manufacturing Association, l'organizzazione internazionale che ha come missione quella di promuovere la manifattura di eccellenza. (ANSA) ... ansa.it