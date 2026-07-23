Ford ha venduto il 34% dello stabilimento di Valencia a Geely, dando il via a una partnership industriale. La cessione riguarda l’impianto di Almussafes, vicino a Valencia, che sarà coinvolto nella produzione di veicoli elettrici destinati al mercato europeo. L’accordo prevede la collaborazione tra le due aziende per sviluppare nuovi modelli elettrificati nello stabilimento spagnolo. L’intesa è finalizzata a rilanciare la produzione locale e rafforzare la presenza nel settore dei veicoli elettrici.

Ford e Geely uniscono le forze per rilanciare lo stabilimento di Almussafes, vicino Valencia. La Casa americana ha annunciato la cessione del 34% dell’impianto al gruppo cinese, dando vita a una partnership industriale che porterà in Spagna la produzione di nuovi modelli elettrificati destinati al mercato europeo. L’obiettivo dichiarato è aumentare i volumi, sfruttando meglio la capacità produttiva della fabbrica, e rafforzare la competitività di entrambi i costruttori in un mercato sempre più difficile. L’accordo arriva in un momento delicato per il sito spagnolo. Dopo la fine della produzione di Mondeo, Galaxy e S-Max, oggi ad Almussafes viene assemblata soltanto la Ford Kuga. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ford cede il 34% dello stabilimento di Valencia a Geely. Al via la partnership

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