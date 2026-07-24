Il Decreto Omnibus è stato approvato dalla Ragioneria dello Stato e prevede che le auto aziendali con oltre cinque anni di vita avranno un aumento del 50% sui costi. La misura interessa i veicoli utilizzati per scopi aziendali e si applica a partire dalla sua entrata in vigore. La decisione si basa sulla modifica delle aliquote fiscali relative ai veicoli commerciali di seconda mano.

Anche le auto aziendali hanno l’ orologio biologico. E ticchetta sempre più velocemente con il testo del Decreto Omnibus, che ha superato ufficialmente lo scoglio decisivo della bollinatura da parte della Ragioneria dello Stato. Le vetture più vecchie di cinque anni devono essere sostituite. Le norme contenute nella bozza promossa dal Governo modificheranno molto le strategie d’acquisto e di affitto del parco veicoli da parte di aziende e professionisti. Andiamo a capire come e quanto. Se l’auto ha più di 5 anni costa il doppio. La tassazione sarà direttamente proporzionale all’ anzianità della macchina. A partire dal 31 dicembre del quinto anno dalla prima immatricolazione, l’imposta applicata all’auto aziendale avrà una maggiorazione secca pari al 50% rispetto agli anni precedenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Auto aziendali, chi ha un veicolo oltre i 5 anni pagherà il 50% in più

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AUTO AZIENDALE 2026: non pagare 10.000€ di fringe benefit!

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