Auto aziendali su vecchi diesel e benzina tasse aumentate del 50%

Il decreto Omnibus ha previsto un aumento del 50% delle tasse sulle auto aziendali alimentate a diesel e benzina di vecchia generazione. Inoltre, è stato introdotto un forfait del 5% sugli optional aggiuntivi installati sui veicoli. Questi cambiamenti riguardano principalmente le imposte legate alla circolazione e all’uso delle auto aziendali più vecchie, con modifiche che entreranno in vigore a breve. La normativa interessa principalmente le aziende che possiedono veicoli di questa categoria.

Cambio in corsa per la tassazione delle auto aziendali. Con una doppia marcia inserita nel decreto correttivo della delega fiscale atteso oggi in Cdm: una punta a risolvere una serie di nodi rimasti aperti dopo la manovra 2025 con cui il Governo era intervenuto su questa tipologia di fringe benefit per ridurre i sussidi ambientalmente dannosi (Sad); l’altra aumenta del 50% il prelievo fiscale sui vecchi modelli diesel e benzina detenuti nei parchi auto delle aziende da più di cinque anni. Una misura che punta a disincentivare l’uso aziendale di vetture vecchie e potenzialmente più inquinanti, spingendo le imprese a effettuare un turnover delle flotte ogni quattro anni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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