Auto aziendali il Fisco | conto più alto dopo cinque anni

Il Fisco ha comunicato che il valore delle auto aziendali aumenta dopo cinque anni di utilizzo. Il decreto Omnibus, approvato dal Consiglio dei ministri il 10 giugno e ora in Parlamento, include questa novità. La Ragioneria generale dello Stato ha dato il suo via libera al testo, che rappresenta il quarto correttivo dei precedenti attuativi della delega fiscale.

Il decreto Omnibus (quarto correttivo dei precedenti provvedimenti attuativi della delega fiscale) approda in Parlamento. Il testo licenziato dal Consiglio dei ministri lo scorso 10 giugno ha incassato la bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato. Le coperture arrivano dalle maggiori entrate e dalle minori spese che derivano da tre misure (il riallineamento straordinario delle divergenze tra i valori contabili e fiscali, l’aumento dall’11 al 20% della ritenuta sui dividendi corrisposti a fondi pensione europei e l’affrancamento delle partecipazioni black list), mentre 1,12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040 vengono attinti dal fondo per la delega fiscale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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