Un calciatore del Sassuolo è stato fermato due volte nella notte dalla polizia di Sydney. Durante un controllo, è risultato positivo alla cocaina e la patente gli è stata sospesa per sei mesi. Il primo fermo è avvenuto per eccesso di velocità, il secondo per un controllo antidroga. Il giocatore, 20 anni, non ha opposto resistenza. La sospensione della patente decorre immediatamente. La positività alla droga è stata confermata dai test preliminari.

Il calciatore del Sassuolo è stato fermato due volte dalla polizia di Sydney per eccesso di velocità e sottoposto a un controllo antidroga risultato preliminarmente positivo alla cocaina Cristian Volpato, calciatore del Sassuolo, è stato fermato due volte nella notte dalla polizia di Sydney p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Australia, calciatore Cristian Volpato trovato positivo alla cocaina durante controllo stradale, patente sospesa per 6 mesi

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Choc Volpato: “È stato trovato positivo alla cocaina”. Il calciatore del Sassuolo fermato in Australia mentre sfrecciava a 109 km/hIl calciatore del Sassuolo Cristian Volpato, 22 anni, è stato fermato in Australia mentre guidava a 109 km/h.

Il calciatore Volpato fermato in Australia: positivo alla cocainaIl calciatore del Sassuolo Cristian Volpato è stato fermato due volte nella stessa notte a Sydney per eccesso di velocità.

Temi più discussi: Cristian Volpato trovato positivo alla cocaina mentre sfrecciava a 109 km/h nella notte a Sydney; Guai per Volpato: fermato in auto a Sydney, per il test preliminare sarebbe positivo alla cocaina; Sassuolo: Volpato sorpreso a guidare ad alta velocità e sotto l’effetto di cocaina in Australia; Volpato, giocatore del Sassuolo ed ex Roma, positivo alla cocaina in Australia: era in auto a 109 km/h in una strada con limite a 60.

Il centrocampista del Sassuolo Cristian Volpato sarebbe risultato positivo alla cocaina dopo essere stato fermato due volte dalla polizia nella stessa notte a Sydney per eccesso di velocità. Lo riferiscono diversi media australiani e la BBC. Secondo la polizia x.com

Cristian Volpato positivo alla cocaina: fermato due volte a Sydney reddit

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