Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno trascorso il viaggio di nozze nelle Maldive, dopo aver celebrato il matrimonio in Sicilia con amici e parenti. La coppia ha scelto le acque cristalline dell’oceano per il soggiorno, condividendo momenti della vacanza sui social. Non sono mancate le critiche da parte di alcuni utenti, che hanno commentato sui post pubblicati.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono lasciati alle spalle la Sicilia e le romantiche nozze tra amici e parenti, per tuffarsi nelle limpide acque delle Maldive. Il tutto senza dimenticare i follower che sui social hanno potuto vedere i momenti migliori delle loro vacanze, tra obbligatori scatti romantici e momenti divertenti. Un matrimonio non senza qualche piccolo problema logistico per gli ospiti. Era stata la stessa Aurora a raccontare sui social le difficoltà riscontrate dai partecipanti a causa degli scioperi aerei e dell'eruzione dell'Etna che hanno bloccato l'aeroporto di Catania. Tutte le difficoltà e le ansie del giorno del matrimonio, sono però state dimenticate con un tuffo nel mare delle Maldive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Aurora Ramazzotti, viaggio di nozze da sogno alle Maldive (ma gli haters non la risparmiano)

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Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza Luna di miele da sogno alle Maldive

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Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, dove vanno in viaggio di nozzeAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno concluso il loro matrimonio, celebrato in Sicilia durante un lungo weekend.

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