Una coppia ha iniziato il viaggio di nozze alle Maldive, condividendo sui social foto di spiagge bianche e acque cristalline. La cerimonia si è svolta il 4 luglio scorso. I due hanno pubblicato alcuni scatti dei momenti più significativi del viaggio, che dura da alcuni giorni. Sul profilo social sono apparsi anche dettagli delle location visitate e alcuni attimi di relax sulla spiaggia, senza ulteriori informazioni sulle modalità del viaggio o sui partecipanti.

Paesaggi da sogno, spiagge bianchissime, acque cristalline, sono gli ingredienti della luna di miele da favola di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La coppia, che si è giurata amore eterno lo scorso 4 luglio, ha cominciato a condividere sui social alcuni dei momenti più belli del loro viaggio di nozze, condividendoli con i follower. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, il viaggio di nozze da favola. Quelli che conoscono e seguono da tempo la coppia lo avevano immaginato e adesso è arrivata la conferma: dopo le nozze da sogno in Sicilia, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono volati alle Maldive per la loro luna di miele. Una meta data quasi per scontata visto il che l’influencer e il marito hanno spesso scelto come luogo delle loro vacanze e che ha rubato loro un pezzo di cuore. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Aurora Ramazzotti in viaggio di nozze con Goffredo Cerza, romantici alle Maldive

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Aurora Ramazzotti Il Grande Viaggio Verso il Matrimonio

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