aurora ramazzotti e goffredo cerza dove vanno in viaggio di nozze

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno concluso il loro matrimonio, celebrato in Sicilia durante un lungo weekend. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi ospiti vip e si è caratterizzata per momenti emozionanti e festeggiamenti. La festa ha avuto luogo in una location di prestigio e si è protratta per più giorni, lasciando ricordi significativi per gli sposi e i presenti.

Il lungo weekend di nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è ormai archiviato. Una festa da favola in Sicilia, con tanti ospiti vip, lacrime e momenti indimenticabili. Ma ora, chiuse le celebrazioni, è tempo di pensare al futuro che inizierà con un viaggio di nozze. Dopo che la coppia ha raccontato tutti i dettagli sull’organizzazione del matrimonio e lo svolgimento della cerimonia, sicuramente anche la luna di miele sarà documentata da foto e video social. Già prima della partenza, la curiosità dei loro fan sulla meta che la coppia ha scelto per la propria fuga d’amore è tanta. Le mete del cuore. La meta che pare più probabile per il viaggio di nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono le Maldive. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Aurora Ramazzotti e la fidanzata SERIA di Cesare

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