Audi ha partecipato alla 24 Ore di Le Mans passando dal motore diesel a quello ibrido, ottenendo 13 vittorie nel corso degli anni. La casa automobilistica ha introdotto diverse innovazioni tecnologiche durante le competizioni, rafforzando la sua presenza nella gara endurance. La partecipazione è stata limitata negli ultimi anni, ma il marchio rimane associato a successi e progresso nel settore delle auto da corsa.

Quando pensiamo alla 24 Ore di Le Mans nei tempi moderni, il nome di Audi non può non venirci in mente. Pur con una partecipazione limitata nel tempo, dal 1999 al 2016, la casa di Ingolstadt si è affermata come protagonista con 13 successi assoluti, che ancora oggi la collocano al secondo posto nell'albo d'oro di una competizione nata nel lontano 1923. Dall'esordio con la R8 in versione barchetta e coupé, passando per l'introduzione del motore diesel nelle competizioni, un'innovazione capace di rivoluzionare completamente il mondo dell'endurance nel periodo in cui è stata ammessa, fino al debutto del sistema... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Audi alla 24 Ore di Le Mans: dal diesel all'ibrido, 13 successi e tante innovazioni tecnologiche

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Audi R10 TDI: The Le Mans 24 Hours diesel dominator

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