Giovinazzi e Ferrari | la sfida per il bis alla 24 Ore di Le Mans

Un pilota italiano ha scelto di partecipare alla 24 Ore di Le Mans invece di puntare a un podio in Formula 1. La Ferrari si prepara a sfidare le nuove vetture di Cadillac e Toyota, con aggiornamenti tecnici e strategie di gara. La gara si svolge su un percorso di circa 13,6 chilometri, con una durata di 24 ore, coinvolgendo diverse case automobilistiche.

? Domande chiave? In Breve Antonio Giovinazzi punta al bis alla 24 Ore di Le Mans con la Ferrari. Antonio Giovinazzi si prepara a difendere il titolo mondiale WEC con l’obiettivo di ripetere la storica impresa di Le Mans. Il pilota pugliese, che nel 2023 ha contribuito a riportare la Ferrari sul gradino più alto del podio, vede nella maratona francese il coronamento di un sogno iniziato sulle piste dei kart. La sfida per la Signora in Rosso si farà durissima, con la Cadillac e la Toyota pronte a testare ogni limite tecnico della 499P. Il pilota rappresenta oggi un pilastro fondamentale per Maranello nelle competizioni di durata. Oltre al ruolo di protagonista in pista, Giovinazzi ricopre la funzione di riserva ufficiale per i piloti di Formula 1 Lewis Hamilton e Charles Leclerc. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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