24 Ore Le Mans Alex Lynn non correrà a Le Mans Cadillac chiama Delétraz

Alex Lynn non prenderà parte alla 94esima edizione della 24 Ore di Le Mans, gara valida per il campionato mondiale di endurance. La partecipazione è stata cancellata senza ulteriori dettagli, mentre la casa automobilistica ha comunicato l'ingaggio di un altro pilota, Delétraz, per la gara. La competizione si svolgerà a fine giugno, e gli appassionati seguiranno la corsa con commenti e approfondimenti nelle settimane successive. La gara rappresenta uno degli appuntamenti più importanti nel calendario delle competizioni di endurance.

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Alex Lynn non parteciperà alla 94ma edizione della 24h Le Mans, prova valida per il FIA World Endurance Championship che commenteremo ad inizio giugno. Il britannico avrebbe dovuto tornare al volante della Cadillac V-Series. R n. 12 Hertz Team JOTA dopo aver completato un’operazione al collo. L’intervento non è ancora stato effettuato e di conseguenza l’inglese non sarà della partita. L’autore dell’ultima pole sul ‘Circuit de la Sarthe’ cede il posto a Louis Delétraz, elvetico che corre con General Motors nella classe regina dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. L’ex campione dell’European Le Mans Series e della 24h Le Mans, in entrambi i casi in LMP2, avrebbe dovuto correre in Francia in LMP2 con l’ ORECA 07 Gibson n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - 24 Ore Le Mans, Alex Lynn non correrà a Le Mans. Cadillac chiama Delétraz ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento WEC, Deletraz al posto di Lynn con la Cadillac n. 12. Confermata l’entry list per SpaLouis Delétraz è atteso in pista alla 6h di Spa-Francorchamps in sostituzione di Alex Lynn, in fase di recupero dopo un’operazione effettuata nelle... 24 Ore Le Mans, il programma della 94ma edizioneL’Automobile Club de l’Ouest ha svelato il programma della prossima 24 Ore Le Mans, terzo evento del FIA World Endurance Championship che vivremo nel... Delétraz sostituisce Lynn nel Cadillac Hertz Team Jota per Le Mans reddit 24 Ore di Le Mans, come si allenano i piloti per sopravvivere a una corsa estremaAllenamenti personalizzati, sonno, nutrizione e stress mentale: come così i piloti affrontano la sfida estrema della legendaria 24 Ore di Le Mans ... virgilio.it 24 Ore di Le Mans 2026, tutti i protagonisti: Ferrari guida la sfida tra 62 autoTU CHIEDI, QUATTRORUOTE RISPONDE trovauto, il tuo consulente gratuito Magazine Riproduci il Successivo A poche ore dal via delle prove del secondo round del WEC, la gara di Spa, è stata pubblicata la ... quattroruote.it