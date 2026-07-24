Attività all’aria aperta Passeggiate rafting e gite in canoa

Durante l’estate, molte persone si spostano in Lombardia per praticare attività all’aperto come rafting, canyoning, passeggiate lungo i laghi e pesca sportiva. Le zone tra Valchiavenna e Alta Valtellina offrono numerose opportunità di svago sui laghi, fiumi e torrenti alpini. Le trasferte sono motivate dall’evitare le elevate temperature estive, con molte attività praticate nei paesaggi montani e fluviali della regione.

Trasferte in Lombardia per evitare la calura estiva. Laghi, fiumi e torrenti del paesaggio alpino dalla Valchiavenna all’Alta Valtellina offrono la possibilità di svolgere vari tipi di attività all’aria aperta dai torrenti di montagna per praticare il canyoning (torrentismo) al rafting, alle passeggiate lungo i laghi alla pesca sportiva. Il fiume Adda, che attraversa il cuore della Valtellina, è uno dei principali scenari naturali per la pratica di rafting e canoa. Le attività si svolgono lungo il fiume, in particolare da est a ovest, nel tratto da Stazzona (frazione di Villa di Tirano) e Castione Andevenno (qualche km dopo Sondrio), dove le acque alternano zone più tranquille a tratti di maggiore movimento, rendendo l’esperienza adatta a diversi gradi di preparazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Meet the Guides: Paige from Glacier Raft Co

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