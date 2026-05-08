Allenamenti all’aria aperta e attività per la famiglia Due giornate dedicate al fitness e al benessere

Sabato 9 e domenica 10 maggio si terranno due giornate dedicate a sport, allenamenti all’aperto e attività rivolte a tutta la famiglia. L’evento prevede sessioni di fitness e momenti di svago pensati per coinvolgere tutte le età. Le attività si svolgeranno in diverse location all’aperto, con programmi specifici per adulti e bambini. La manifestazione si inserisce in un calendario di iniziative dedicate al benessere e alla promozione di uno stile di vita attivo.

Sport, allenamenti all’aria aperta e attività per tutta la famiglia. Sabato 9 e domenica 10 maggio Palextra trasformerà i propri spazi esterni in una grande palestra open air con " Palextra Outdoor Experience ", due giornate gratuite dedicate al fitness e al benessere con corsi, mini class, cycling, functional training e un’area interamente dedicata ai bambini. Per l’occasione i tre campi da calcetto della struttura verranno completamente riconvertiti. "Abbiamo un’area esterna che per l’evento sarà trasformata totalmente in uno spazio fitness all’aperto – dicono gli organizzatori – con aree distinte dedicate alle diverse discipline: dalla nostra arena per i corsi a maggiore intensità, come group cycling, functional training e preparazione Hyrox, fino alle attività più soft come pilates, mobility e posturale".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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