L'estate si arricchisce di iniziative promosse dall'Auser in collaborazione con il Comune, con l'obiettivo di favorire momenti di socializzazione attraverso eventi, gite e passeggiate. Questi programmi sono rivolti principalmente alle persone anziane, con l’intento di contrastare la solitudine e promuovere il benessere individuale e collettivo. La collaborazione tra le istituzioni mira a creare spazi di incontro e aggregazione in diverse località del territorio.

Comune e Auser assieme contro la solitudine, uniti in un abbraccio che mette al centro il benessere della persona e la forza della comunità. L’amministrazione comunale rinnova il proprio sostegno alle iniziative promosse dall’associazione e lo fa con un progetto coordinato dal Servizio Welfare e dall’Unità Operativa Solidarietà e Politiche Giovanili che punta a contrastare l’ isolamento sociale attraverso un percorso variegato fatto di momenti di condivisione e attività fisica. Il programma delle attività è già entrato nel vivo nelle scorse settimane. Dopo il debutto ufficiale del 22 aprile con l’iniziativa "Colazione con AUser" al Centro Sociale Bertella, l’attenzione si sposterà sulla prevenzione e la salute.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Eventi, gite e passeggiate: l’estate con l’Auser

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