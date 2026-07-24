Un volo proveniente da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Malpensa dopo che il comandante ha avuto un malore durante il volo. Il velivolo, un Boeing 737 Max 8, è stato gestito senza incidenti. Un pilota ha dichiarato che casi simili sono molto rari e non rappresentano un pericolo se affrontati correttamente.

Il caso dell'atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Milano Malpensa di un Boeing 737 Max 8 della Lot Polish Airlines, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia, dopo che il comandante ha accusato un malore durante il volo ha scatenato nei non addetti diversi quesiti. Cosa succede se un pilota ha un malore mentre è in volo? Cosa si dice ai passeggeri in queste occasioni? Si tratta di situazioni pericolose? Tgcom24 ha posto tutte queste domande a Nicolò Fatai, pilota di linea e divulgatore., Cosa succede se un pilota ha un malore mentre è in volo? Qual è il protocollo da seguire?, Ogni compagnia ha il proprio protocollo. Ad ogni modo, ti trovi in una situazione estremamente complessa perché all'improvviso sei da solo a gestire un aereo progettato per essere operato da due piloti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Atterraggio a Malpensa dopo malore del comandante, un pilota: "Casi estremamente rari e non pericolosi se gestiti nel modo corretto"

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Malpensa, atterraggio d'emergenza per un Boeing Lot Polish Airline: malore pilota

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Un Boeing della Lot Polish Airlines diretto a Varsavia è stato costretto a un atterraggio d'emergenza a Malpensa a causa di un malore del comandante #EuropeNews l.euronews.com/Scpe x.com

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