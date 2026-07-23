Il Boeing 737 Max 8 della compagnia polacca ha effettuato un atterraggio d’emergenza nella notte all’aeroporto di Malpensa. Il velivolo, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia, ha dovuto fermarsi improvvisamente dopo che il comandante ha accusato un malore durante il volo. Nessun altro passeggero o membro dell’equipaggio è rimasto ferito. L’aereo è stato messo in sicurezza sul piazzale dell’aeroporto.

Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 Max 8 della Lot Polish Airlines, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4.05, quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4.30. Nessuna conseguenza per i passeggeri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Malore in volo per il comandante, atterraggio d'emergenza a Malpensa

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TERRORE SUL VOLO RYANAIR DA CATANIA: ATTERRAGGIO D'EMERGENZA A MALPENSA PER PROBLEMA AL CARRELLO

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