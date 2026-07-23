Malore per comandante aereo | atterraggio di emergenza a Malpensa

Notizia in breve

Nella notte, un aereo diretto a Varsavia ha effettuato un atterraggio di emergenza a Malpensa a causa di un malore del comandante. L’aereo, operato da una compagnia polacca, è stato costretto a interrompere il volo e a stabilizzarsi in pista. Non sono stati segnalati altri problemi o feriti tra i passeggeri e l’equipaggio. La situazione è stata gestita dal personale di terra e dalle autorità aeroportuali.