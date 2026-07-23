Malore per comandante aereo | atterraggio di emergenza a Malpensa
Nella notte, un aereo diretto a Varsavia ha effettuato un atterraggio di emergenza a Malpensa a causa di un malore del comandante. L’aereo, operato da una compagnia polacca, è stato costretto a interrompere il volo e a stabilizzarsi in pista. Non sono stati segnalati altri problemi o feriti tra i passeggeri e l’equipaggio. La situazione è stata gestita dal personale di terra e dalle autorità aeroportuali.
A Malpensa nella notte è dovuto atterrare un volo diretto a Varsavia a causa di un malore del comandante. Atterraggio di emergenza per un aereo della compagnia Lot Polish Airlines. Il comandante dell’aereo, in volo da Palma di Maiorca a Varsavia, ha comunicato di aver accusato un malore ed è quindi scattata la procedura di emergenza. L’aereo è atterrato pochi minuti dopo le 4 a Malpensa senza problemi, raggiungendo autonomamente lo stand. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Areu, che hanno accertato le buone condizioni del comandante, per il quale non è stato necessario il trasporto in ospedale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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