Calciomercato Milan-Karetsas-Borrussia Dortmund? La preferenza del greco e le nuove riflessioni di Leao - Sorpresa Alajbegovic Tomori Juventus giallo Estupinan due rinnovi strategici e Indiscrezioni rossonere

Notizia in breve

Il calciomercato tra Milan e Borussia Dortmund si concentra sulla trattativa per il greco Karetsas. La preferenza del giocatore va verso il club tedesco, mentre il Milan valuta altre opzioni. Nel frattempo, il portoghese Leao ha manifestato nuove riflessioni sul suo futuro, alimentando le voci di un possibile trasferimento al Galatasaray. Sul fronte mercato, il Milan ha anche preso in considerazione la possibilità di acquistare Zormpas dall'Udinese.