Al torneo di Gstaad, Cerundolo e Tsitsipas avanzano ai quarti di finale, mentre Bublik e Ruud vengono eliminati. La giornata prevede il completamento degli incontri sospesi ieri sera e la conclusione dei quarti di finale. Nessun dettaglio sui risultati specifici o sugli orari delle partite.

Completare gli incontri sospesi ieri sera e portare a termine i quarti di finale, questo il fitto programma del torneo di Gstaad. Nella giornata in cui escono di scena le prime due teste di serie, Alexander Bublik e Casper Ruud, continua la corsa dell’argentino Juan Manuel Cerundolo, finalista dello scorso anno, e del redivivo greco Stefanos Tsitsipas. Nel primo dei due incontri non disputati ieri il francese Quentin Halys rimonta il kazako Alexander Bublik, testa di serie numero uno e detentore del titolo, 6-7(4) 6-4 7-6(5) in due ore e ventidue minuti. Il kazako Alexander Shevchenko, numero 100 ATP, regola lo svizzero Dominic Stricker 7-6(5) 6-2 in un’ora e ventotto minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - ATP Gstaad 2026, continua la corsa di Juan Manuel Cerundolo e Tsitsipas. Fuori a sorpresa Bublik e Ruud

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