Atp Estoril Darderi cade ma batte Martinez | gli highlights
Luciano Darderi ha vinto il match degli ottavi di finale a Estoril contro Pedro Martinez con il punteggio di 6-0 6-1. Durante il primo set, l'italoargentino è caduto nel secondo game, suscitando preoccupazioni, ma ha continuato a giocare con solidità.
Nel corso degli ottavi di finale dell'Atp Estoril Luciano Darderi ha dominato Pedro Martinez 6-0 6-1. Nonostante la caduta nel secondo game del primo set, che ha spaventato tutti, l'italoargentino ha dimostrato una grande solidità. Ora affronterà nei quarti di finale il portoghese Jaime Faria. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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