LIVE Darderi-Martinez ATP Estoril 2026 in DIRETTA | iniziato l’incontro precedente

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.09 Sul campo centrale dell’ATP 250 dell’Estoril è appena iniziata la sfida tra Andrey Rublev e Timofey Skatov, match che precede Darderi-Martinez 18.08 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Darderi-Martinez. Buongiorno amici ed amiche d i OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Luciano Darderi e Pedro Martinez, partita valevole per gli ottavi di finale dell’ATP 250 dell’Estoril 2026. Il tennista italo-argentino fa il proprio debutto nel torneo portoghese contro l’esperto giocatore spagnolo. Settimana importante per Darderi, all’ultimo torneo su terra battuta della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Dove vedere in tv Darderi-Martinez, ATP Estoril 2026: orario, programma, streamingNella quarta giornata dell’ATP Estoril 2026, Luciano Darderi, numero 2 del seeding, debutta nel torneo contro il qualificato spagnolo Pedro Martinez.

Temi più discussi: LIVE Darderi-Martinez, ATP Estoril 2026 in DIRETTA: l’esperto spagnolo arriva dalle qualificazioni; Live Pedro Martínez - Luciano Darderi - Estoril Singolo maschile -: Punteggi & Highlights Tennis - 23/07/2026; Pedro Martinez: chi è l'avversario di Darderi ad Estoril; Darderi debutta a Estoril: il programma su Sky.

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