LIVE Darderi-Martinez ATP Estoril 2026 in DIRETTA | iniziato l’incontro precedente

Da oasport.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.09 Sul campo centrale dell’ATP 250 dell’Estoril è appena iniziata la sfida tra Andrey Rublev e Timofey Skatov, match che precede Darderi-Martinez 18.08 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Darderi-Martinez. Buongiorno amici ed amiche d i OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Luciano Darderi e Pedro Martinez, partita valevole per gli ottavi di finale dell’ATP 250 dell’Estoril 2026. Il tennista italo-argentino fa il proprio debutto nel torneo portoghese contro l’esperto giocatore spagnolo. Settimana importante per Darderi, all’ultimo torneo su terra battuta della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Pedro Martinez vs Luciano Darderi LIVE | Estoril Open 2026 | ATP 250 Tennis Watchalong

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Dove vedere in tv Darderi-Martinez, ATP Estoril 2026: orario, programma, streamingNella quarta giornata dell’ATP Estoril 2026, Luciano Darderi, numero 2 del seeding, debutta nel torneo contro il qualificato spagnolo Pedro Martinez.

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