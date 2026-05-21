Atp Amburgo Darderi batte Hanfmann | gli highlights

Luciano Darderi ha ottenuto una vittoria nel torneo ATP di Amburgo battendo Yannick Hanfmann in due set, 7-6 e 7-5. La partita si è conclusa con una prima frazione decisa al tie-break e un secondo parziale concluso con un break decisivo. L’italo-argentino ha conquistato il match nella sua seconda apparizione nel torneo tedesco, portando a casa la vittoria in una partita combattuta. La sfida si è svolta questa sera alle 18.

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