Andrey Rublev ha vinto facilmente il suo match e si è qualificato per i quarti di finale all’ATP di Estoril. Van Assche ha eliminato Carreno-Busta, sorprendendo con la vittoria. In attesa del confronto tra Luciano Darderi e Pedro Martinez, sono stati disputati tre degli otto ottavi di finale in programma sulla terra rossa.

In attesa della sfida tra Luciano Darderi e lo spagnolo Pedro Martinez, si sono conclusi tre dei quattro ottavi di finale in programma oggi sulla terra rossa dell’ATP 250 di Estoril. Tra i protagonisti di giornata c’è stato il russo Andrey Rublev (n.14 del ranking mondiale), che ha confermato il proprio status di favorito rispettando i pronostici. Reduce dal titolo conquistato a Bastad, dove aveva superato proprio Darderi nell’atto conclusivo, la testa di serie numero 1 ha liquidato senza particolari difficoltà il kazako Timofey Skatov (n.163 ATP), imponendosi in appena un’ora di gioco. Il divario tecnico tra i due è apparso evidente fin dai primi scambi: Rublev ha dettato i ritmi con la consueta intensità da fondo campo, senza concedere spiragli all’avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - ATP Estoril 2026, Andrey Rublev passeggia e approda ai quarti. Van Assche sorprende Carreno-Busta

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ATP Estoril Open Round of 16 Predictions: Rublev-Skatov, Faria-Bueno Odds, Bets, Props, Previews

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