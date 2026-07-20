Van Assche e Droguet sono passati al turno successivo dell’ATP Estoril 2026 dopo una giornata lunga e intensa. Tiago Torres ha scritto un nuovo capitolo della storia locale con una vittoria importante. La giornata di lunedì ha rappresentato il ritorno del torneo sui grandi palcoscenici del circuito, segnando la conclusione di una sessione che ha visto molti incontri e risultati significativi.

Dopo una vera e propria giornata-maratona, finisce il lunedì dell’ATP 250 dell’Estoril, tra i tornei più amati del circuito, che ha goduto del ritorno sui palcoscenici che contano. In maniera giusta, peraltro: è uno degli eventi più amati in senso assoluto, che mette d’accordo pubblico, giocatori e varie altre categorie. L’inizio della settimana è fondamentalmente dedicato al Portogallo, e proprio da lì arriva forse la storia di maggior colore del giorno. Riguarda Tiago Torres, numero 427 del ranking ATP, una carriera universitaria alla UTSA e finora una lotta circoscritta ai tornei ITF. Per il mancino di Lisbona la più grande gioia fino ad ora, un 6-4 6-2 sul georgiano Nikoloz Basilashvili che gli permetterà di giocarsela con il cileno Alejandro Tabilo, numero 3 del seeding. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - ATP Estoril 2026: van Assche e Droguet avanzano. Tiago Torres firma la storia del giorno

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ESTORIL OPEN 2026 DRAW REACTION AND 1ST ROUND PICKS

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