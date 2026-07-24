atletica leggera gepponi campione toscano gallorini e cervone super

Notizia in breve

Tre titoli regionali sono stati assegnati all’Uisp Atletica Siena ai Campionati toscani Assoluti e Promesse disputati allo stadio comunale di Fucecchio. Gepponi si è laureato campione toscano, mentre Gallorini e Cervone hanno ottenuto rispettivamente i titoli nelle rispettive categorie. La competizione si è svolta sul campo di Fucecchio e ha visto la partecipazione di diversi atleti della regione.