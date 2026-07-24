Atletica leggera Gepponi campione toscano Gallorini e Cervone super

Da sport.quotidiano.net 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre titoli regionali sono stati assegnati all’Uisp Atletica Siena ai Campionati toscani Assoluti e Promesse disputati allo stadio comunale di Fucecchio. Gepponi si è laureato campione toscano, mentre Gallorini e Cervone hanno ottenuto rispettivamente i titoli nelle rispettive categorie. La competizione si è svolta sul campo di Fucecchio e ha visto la partecipazione di diversi atleti della regione.

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Tre nuovi titoli regionali per l’Uisp Atletica Siena ai Campionati toscani Assoluti e Promesse disputati allo stadio comunale Filippo Corsini di Fucecchio. Un bottino di grade valore che ha arricchito il percorso del club nella prima parte della stagione outdoor, ormai prossima ai suoi appuntamenti conclusivi. Il risultato di maggior rilievo della rassegna regionale è stato firmato da Ares Gepponi (foto in basso), laureatosi Campione toscano Assoluto nel getto del peso. Al terzo tentativo a disposizione, l’atleta senese ha fatto registrare la misura di 13,91 metri con l’attrezzo da 7,260 chilogrammi e ha ipotecato così il gradino più alto del podio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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