Emma Gallorini ha stabilito il record provinciale nei 3000 siepi a Firenze. L’atleta dell’Uisp Siena ha conquistato un risultato di rilievo in una gara regionale. L’associazione continua a ottenere buoni risultati nelle competizioni nazionali e internazionali, evidenziando la crescita dei propri atleti. La prestazione di Gallorini si aggiunge alle altre prestazioni di rilievo realizzate dai rappresentanti dell’Uisp Siena nelle ultime competizioni.

L’Uisp Atletica Siena continua a distinguersi: importanti le prestazioni ottenute dai suoi atleti nelle più recenti competizioni regionali, nazionali e internazionali. In occasione della fase regionale dei Campionati di Società Assoluti su pista, disputata allo stadio Luigi Ridolfi di Firenze, Emma Gallorini ha firmato due risultati di grande rilievo. L’atleta senese ha infatti stabilito il nuovo record provinciale nei 3000 siepi, chiudendo la prova in 10’45’’26, a soli ventisei centesimi dal minimo di partecipazione per i Campionati Italiani Assoluti, e migliorato il record sociale negli 800 metri, fermando il cronometro in 2’12’’77. Sono... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Atletica leggera. L’Uisp Siena in bella evidenza a Firenze. Emma Gallorini firma dei grandi risultati. E’ record provinciale nei 3000 siepi

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