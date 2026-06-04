Atletica leggera | Matteo Bardea campione italiano universitario
Matteo Bardea ha conquistato il titolo di campione italiano universitario nell’atletica leggera durante i Campionati Nazionali Universitari, disputati il 30 e 31 maggio a Novara. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti, con medaglie assegnate nelle diverse discipline. La competizione si è svolta tra le tradizionali gare di atletica, con un’atmosfera di festa e grandi prestazioni sportive.
Messe di medaglie e grandi gare come nella migliore tradizione: l’atletica lombarda sorride nel contesto dei cosiddetti “CNU”, i Campionati Nazionali Universitari, andati in scena il 30-31 maggio a Novara. Sono 27 le medaglie complessive conquistate dai portacolori dei CUS lombardi: otto ori. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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