Atletica leggera | Matteo Bardea campione italiano universitario

Notizia in breve

Matteo Bardea ha conquistato il titolo di campione italiano universitario nell’atletica leggera durante i Campionati Nazionali Universitari, disputati il 30 e 31 maggio a Novara. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti, con medaglie assegnate nelle diverse discipline. La competizione si è svolta tra le tradizionali gare di atletica, con un’atmosfera di festa e grandi prestazioni sportive.