Tra il 25 e il 26 luglio, allo stadio Ridolfi di Firenze si terranno i Campionati Italiani Assoluti di atletica 2026, ultimo appuntamento importante prima degli Europei di Birmingham in programma dal 10 al 16 agosto. Tra i partecipanti, ci saranno molte assenze di spicco, con le defezioni più rilevanti di atleti come Furlani e Iapichino. La manifestazione vedrà comunque in gara numerosi atleti di rilievo nazionale.

Tra sabato 25 e domenica 26 luglio lo stadio Ridolfi di Firenze ospiterà i Campionati Italiani Assoluti di atletica 2026, ultimo evento di rilievo prima degli Europei di Birmingham (10-16 agosto). Tanti big azzurri prenderanno parte alla massima rassegna tricolore per testarsi in vista della rassegna continentale, ma non mancano comunque delle defezioni importanti che abbasseranno il livello di alcune gare. Ad oggi l’assenza più pesante è quella del campione mondiale di salto in lungo Mattia Furlani, tornato recentemente a competere dopo l’infortunio muscolare rimediato a maggio ma ancora lontano dal top della forma. A Firenze non ci sarà nemmeno la nuova primatista nazionale del lungo femminile Larissa Iapichino, che ha scelto di rinunciare agli Assoluti per ottimizzare il suo avvicinamento agli Europei. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, i grandi assenti ai Campionati Italiani. Furlani e Iapichino le defezioni più pesanti

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Campionati italiani Assoluti di Atletica paralimpica 2026, 4 luglio sessione mattutina

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