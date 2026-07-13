Durante i Campionati Italiani U23 di atletica a Molfetta, due giovani si sono distinti: un atleta ha vinto la gara di salto in lungo con 7,85 metri, e un altro ha stabilito un nuovo record nei 400 metri con 47,12 secondi. Inzoli ha conquistato il titolo nei 100 metri, mentre Soudassi ha dominato nei 200 metri. La competizione ha visto anche la partecipazione di altri emergenti, pronti a competere agli Europei U18 di Rieti.

In attesa degli imminenti Europei U18 di Rieti, sono andati in scena nell’ultimo weekend a Molfetta i Campionati Italiani Under 23 di atletica. Una rassegna tricolore giovanile che ha proposto diverse prestazioni degne di nota e altri exploit a dir poco clamorosi che hanno aperto dei nuovi scenari anche in vista dei Campionati Europei di agosto a Birmingham. L’acuto più sorprendente è arrivato nei 400 metri piani con il 45.10 di Mohamed Soudassi, che ha effettuato un progresso di oltre un secondo ottenendo anche lo standard per la rassegna continentale assoluta (fissato a 45.25). Il diciannovenne siciliano è entrato improvvisamente in una nuova dimensione, diventando il quinto azzurro di sempre sul giro di pista e firmando il miglior tempo dell’anno in Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Da Soudassi a Inzoli: i giovani più interessanti emersi ai Campionati Italiani U23 di atletica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Atletica, Francesco Inzoli magico 8.25 ai Campionati Italiani U23. Sigilli di Cambiolo e Longobardi sui 200Francesco Inzoli ha raggiunto un salto di 8,25 metri con un vento di 2,0 metri al secondo durante i Campionati Italiani U23, diventando il quarto...

Molfetta 2026, Campionati italiani U23: Soudassi vola nei 400. Rivivi l’evento su Atletica italiana TvDurante la seconda giornata dei Campionati italiani U23 a Molfetta, un atleta ha stabilito un nuovo record nei 400 metri.

Argomenti più discussi: Magia Inzoli: 8,25 nel lungo a Molfetta; Italiani U23: Francesco Inzoli fa il fenomeno: due salti sopra gli 8,25: minimo per gli Europei nel lungo!.

Da Soudassi a Inzoli: i giovani più interessanti emersi ai Campionati Italiani U23 di atleticaIn attesa degli imminenti Europei U18 di Rieti, sono andati in scena nell’ultimo weekend a Molfetta i Campionati Italiani Under 23 di atletica. Una rassegna tricolore giovanile che ha proposto diverse ... oasport.it

Atletica, Francesco Inzoli magico 8.25 ai Campionati Italiani U23. Sigilli di Cambiolo e Longobardi sui 200La copertina dell'ultima giornata dei Campionati Italiani U23 di atletica è tutta per Francesco Inzoli, autore di un rimarchevole volo da 8.25 metri con ... oasport.it