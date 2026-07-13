Ai campionati italiani under 23 di atletica leggera, che si sono conclusi a Molfetta, gli atleti reggiani hanno ottenuto una medaglia di bronzo. Sofia Cafasso, della società Corradini Rubiera, si è piazzata terza nei 3000 siepi, stabilendo anche un nuovo record provinciale. La competizione si è disputata nelle ultime due giornate e ha visto i rappresentanti della provincia ottenere risultati significativi.

Il bottino degli atleti in maglia reggiana presenti ai campionati italiani under 23 d’atletica leggera che si sono chiusi ieri a Molfetta, a fine seconda giornata si è arricchito di una splendida medaglia di bronzo, quella conquistata da Sofia Cafasso (foto) della Corradini Rubiera nei 3000 siepi. Sofia, 21 anni, piemontese, primo anno a Rubiera in casacca gialloverde sotto la guida di Stefano Baldini, ha disputato una gara di vertice, restando sempre nelle prime posizioni. L’allungo della Sidenius poco dopo metà gara l’ha fatta scivolare anche in quarta posizione, ma con un finale in crescendo la Cafasso ha recuperato il terzo posto e dunque il bronzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atletica leggera: grandi soddisfazioni per i reggiani ai campionati italiani Under 23. Cafasso, 3000 siepi di bronzo. Strapazzato il record provinciale

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