L'Atalanta ha deciso di interrompere i contatti con Alajbegovic, poiché il Bayer Leverkusen ha richiesto una somma troppo elevata. La società bergamasca sta ora puntando su Davitashvili come alternativa per rinforzare l’attacco. La decisione arriva dopo le recenti prestazioni del giocatore bosniaco, che hanno attirato l'interesse di diverse squadre europee. La trattativa con il club tedesco si è conclusa senza accordo, spostando l’attenzione verso altri profili.

Alajbegovic è sempre più lontano. La priorità del mercato in entrata dell’Atalanta resta l’attacco, ma l’obiettivo si sta spostando. Tutta colpa della performance mondiale, con gol, dell’ormai star bosniaca, ala sinistra del 2007 che ha attirato pretendenti da tutta Europa.L’Atalanta ha fatto il possibile per chiudere il colpo in fretta e, anzi, il passo indietro dello United su Ederson e la sua mancata partenza hanno accelerato le mosse per focalizzarsi sulla freccia appena diciottenne con un futuro già scritto nel calcio che conta. Non sono bastati però né il sì del giocatore, stimolato dal connazionale Kolasinac, insieme a quello del... 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Atalanta.

© Bergamo.corriere.it - Atalanta molla Alajbegovic, il Bayer Leverkusen chiede troppo. L'alternativa si chiama Davitashvili

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Atalanta-Bayern Monaco, la doppietta di Olise

Notizie e thread social correlati

Atalanta, c’è sempre distanza col Bayer Leverkusen per AlajbegovicL'Atalanta non ha fretta di cedere il centrocampista, con una richiesta di 30 milioni di euro e un'offerta di poco superiore ai 20 milioni.

Alajbegovic-Atalanta: ridotta la forbice col Leverkusen. L'esterno ha già parlato con KolasinacL'Atalanta si avvicina all'acquisto di Kerim Alajbegovic, con una proposta di 25 milioni di euro più bonus indirizzata al Leverkusen.

Temi più discussi: Il punto sul calciomercato, la Roma punta Sommerville; Il Bayer Leverkusen non molla per Alajbegovic: 30 milioni o niente. L'Atalanta studia alternative; L’Atalanta insiste per Alajbegovic: il talento bosniaco che sa fare tutto; Rebus Alajbegovic: l'Atalanta attende, la Fiorentina prepara l'inserimento. Ma il Bayer spara alto.

Atalanta molla Alajbegovic, il Bayer Leverkusen chiede troppo. L'alternativa si chiama DavitashviliI tedeschi si aspettano un'asta dai club inglesi, i 25 milioni offerti dalla Dea non vastano. Il nuovo nome dalla Ligue2 ... bergamo.corriere.it

L’Atalanta insiste per Alajbegovic: il talento bosniaco che sa fare tuttoL'Atalanta insiste per Kerim Alajbegovic: trattativa aperta con il Bayer Leverkusen per il giovane attaccante bosniaco ... calcioatalanta.it