L'Atalanta si avvicina all'acquisto di Kerim Alajbegovic, con una proposta di 25 milioni di euro più bonus indirizzata al Leverkusen. La trattativa sembra avanzata, riducendo la distanza rispetto a un altro club interessato. L'esterno ha già avuto un contatto con un rappresentante del club bergamasco. La società nerazzurra sta portando avanti l'operazione, che potrebbe concludersi a breve.

L'Atalanta è sempre più vicina a Kerim Alajbegovic. La Dea negli ultimi giorni sta sferrando quello che potrebbe essere l'assalto decisivo: al Leverkusen proposti 25 milioni più bonus. Il club tedesco partivo da una richiesta di 30: la fumata bianca sembra dunque sempre più vicina. I nerazzurri hanno impresso un'accelerazione che sperano possa essere decisiva, sfruttando l'impasse delle altre pretendenti di Serie A, Milan in primis. Una mossa frutto anche dei messaggi arrivati dal calciatore bosniaco che ha dato apertura totale al trasferimento a Bergamo. Tanto che avrebbe già chiesto al compagno di nazionale Sead Kolasinac informazioni sulla vita in città. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Alajbegovic-Atalanta: ridotta la forbice col Leverkusen. L'esterno ha già parlato con Kolasinac

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