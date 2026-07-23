Atalanta c’è sempre distanza col Bayer Leverkusen per Alajbegovic

L'Atalanta non ha fretta di cedere il centrocampista, con una richiesta di 30 milioni di euro e un'offerta di poco superiore ai 20 milioni. La trattativa con il Bayer Leverkusen per Alajbegovic resta in fase di stallo, poiché le parti devono ridurre la differenza tra domanda e offerta. La società nerazzurra sta valutando anche la situazione di Jashari, del Milan, senza accelerare i tempi.

CALCIOMERCATO. Il club nerazzurro non ha fretta né per il talento (richiesta 30 milioni, offerta poco più di 20), né per Jashari del Milan. C’è sempre una certa distanza tra Atalanta e Bayer Leverkusen per Kerim Alajbegovic: perché si possa avanzare nella trattativa serve che domanda e offerta si avvicinino. I tedeschi vogliono 30 milioni, l’Atalanta ha superato i 20 ma non ha intenzione di spingersi troppo in là: si potrebbe chiudere intorno ai 25, ma servirà in primis che il Bayer faccia un passo. Probabilmente le Aspirine stanno aspettando segnali dagli altri club interessati, dal Chelsea all’Arsenal, fino a Milan e Fiorentina: al momento però solo l’Atalanta si è fatta sotto (e ha peraltro l’intesa con il giocatore), quindi resta comunque la favorita. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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La ATALANTA de Lookman que DESTROZÓ la EUROPA LEAGUE

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