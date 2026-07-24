Atalanta e le altre quelle seconde maglie che fanno scattare il clic della nostalgia

Da bergamo.corriere.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I tifosi dell’Atalanta possono già esprimere un giudizio sulle nuove maglie, anche se il mercato è ancora in fase di valutazione. Le seconde maglie, in particolare, scatenano la nostalgia e il ricordo di momenti passati. Questi dettagli, anche se apparentemente secondari, sono molto sentiti dagli appassionati, che trovano nel design delle divise un richiamo emotivo legato alla storia e alle tradizioni della squadra.

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Mentre si aspetta di poter dare una valutazione sul mercato, ancora in alto mare, i tifosi dell’Atalanta possono giudicare le maglie. Ed è già qualcosa, perché chi ama il calcio in fondo sente il richiamo di questi rituali solo in apparenza secondari. I trofei li vincono pochissime squadre, ma se l’anno dopo si torna a fare le file per gli abbonamenti o a collegarsi su Youtube per Atalanta-Mantova è perché non si tratta solo di vincere. Si tratta di piccole soddisfazioni nelle pieghe della stagione. L’acquisto di un giovane promettente (fa niente se poi a novembre si dimostra un bidone), la battuta tagliente di un allenatore, un pareggio al 96’. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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