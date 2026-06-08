Le urla della fidanzata fanno scattare l' allarme | 30enne con precedenti arrestato per sequestro di persona

Le urla di una giovane ragazza hanno fatto scattare l’allarme tra i vicini, portando all’intervento delle forze dell’ordine. Un uomo di 30 anni con precedenti è stato arrestato con l’accusa di sequestro di persona. Secondo quanto riferito, le urla si sono udite durante la notte e hanno spinto i residenti a chiamare le forze dell’ordine. L’arresto è stato effettuato poco dopo l’arrivo delle autorità sul posto. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

A far scattare l'allarme sarebbero state le urla di una giovane ragazza che avrebbero immediatamente allertato i vicini di casa. Nella serata di sabato, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna hanno arrestato con l'accusa di sequestro di persona. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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