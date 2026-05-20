L’Atalanta ha ripreso gli allenamenti mercoledì 20 maggio in preparazione dell’ultima partita di campionato, che si giocherà venerdì 22 a Firenze alle 20:45 contro i viola. La squadra si presenta all’appuntamento con alcune assenze e con l’attenzione rivolta alle scelte tecniche, in particolare per quanto riguarda l’impiego delle seconde linee. L’incontro rappresenta la conclusione della stagione per i nerazzurri, che cercano di chiudere con un risultato positivo.

CALCIO. Mercoledì 20 maggio i nerazzurri hanno ripreso gli allenamenti in vista dell’ultima di campionato, venerdì 22 a Firenze (20,45) contro i viola. Rientra Hien, probabile turnover radicale con Sportiello dal 1’ tra i pali. È iniziato il conto alla rovescia per l’ultimo atto della stagione in casa Atalanta. Mercoledì 20 maggio i nerazzurri sono tornati ad allenarsi in vista della gara di venerdì 22 al Franchi di Firenze (alle 20,45) contro la Fiorentina. Ai box Bernasconi e Kossounou, nell’ininfluente partita conclusiva del campionato il tecnico Raffaele Palladino, uno degli ex della sfida, dovrebbe dare spazio ai giocatori meno utilizzati nel corso della stagione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - L’Atalanta inizia il conto alla rovescia: a Firenze l’ex Palladino con le seconde linee

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