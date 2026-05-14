Durante un consulto medico giovedì 14 maggio, sono stati effettuati esami che hanno rivelato una lesione muscolo-fasciale di primo grado al bicipite femorale destro di un calciatore. La diagnosi indica che l’infortunio mette fine alla stagione per il giocatore coinvolto. Per il resto della squadra, si annuncia l’impiego di un altro calciatore come jolly difensivo in vista delle prossime partite.

CALCIO. Giovedì 14 maggio gli esami hanno evidenziato una lesione muscolo-fasciale di primo grado al bicipite femorale destro. Per domenica 17 Palladino spera nel rientro di Djimsiti. L’olandese possibile alternativa. Stagione finita anche per Odilon Kossounou. Come da previsioni, l’ivoriano deve alzare bandiera bianca a causa della lesione muscolo-fasciale di primo grado al bicipite femorale destro evidenziato dagli esami strumentali, giovedì 14 maggio. L’emergenza difesa per la gara col Bologna domenica 17 alla New Balance Arena( alle 18) resta alta. L’assenza di Kossounou si aggiunge a quelle degli infortunati Bernasconi e Scalvini e allo squalificato Hien. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta, stagione finita per Kossounou. Col Bologna jolly de Roon per la difesa

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Mercoledì 13 maggio gli esami hanno evidenziato una distrazione tra il primo e secondo grado. Col Bologna a Bergamo (domenica 17 alle 18) è a rischio Kossounou. L’albanese cerca il recupero, de Roon alternativa. x.com