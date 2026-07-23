Due giocatori dell’Atalanta, De Roon e Kossounou, sono rientrati in gruppo dopo aver partecipato ai Mondiali. Sono tornati ad allenarsi con la squadra oggi. Nessun altro calciatore è stato ancora aggregato. La squadra si prepara per le prossime partite di campionato.

Bergamo, 23 luglio – Da oggi l’Atalanta ha ritrovato i primi nazionali, reduci dal Mondiale, tornati da allenarsi in gruppo. Il capitano Marten De Roon e il difensore Odilon Kossounou si sono aggregati da questa mattina al gruppo guidato da mister Maurizio Sarri: i due peraltro già ieri sera erano al centro sportivo di Zingonia per assistere da bordo campo al test amichevole con il Mantova. Il mediano olandese e il centrale ivoriano erano stati i primi eliminati, nei sedicesimi di finale: il 30 giugno l’Olanda era stata battuta ai rigori dal Marocco, mentre la Costa d’Avorio era stata sconfitta nel finale dalla Norvegia. Il rientro. Sempre... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Atalanta, ecco i primi reduci dei Mondiali: in gruppo De Roon e Kossounou

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