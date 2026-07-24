Astroturismo in Nuova Zelanda hotel sold out per un’eclissi solare totale che avverrà tra due anni
Per la prima volta dall’insediamento umano, nel luglio 2028 sarà visibile un’eclissi solare totale nel sud della Nuova Zelanda. L’evento si svolgerà tra due anni e ha già portato a una piena occupazione di hotel e strutture ricettive nella regione. Gli operatori turistici hanno registrato un aumento delle prenotazioni, sfruttando l’interesse generato dal fenomeno astronomico. La maggior parte delle prenotazioni riguarda pacchetti di soggiorno e visite guidate in vista dell’eclissi.
Nel luglio del 2028 il fenomeno sarà visibile dal sud del Paese per la prima volta da quando l’isola è abitata dall’uomo. Gli alberghi ne hanno già approfittato. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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