Oroscopo del mese di agosto 2026 | l' eclissi solare totale in Leone e la classifica dei segni fortunati

A luglio 2026 si verifica un’eclissi solare totale nel segno del Leone, segnando l'inizio di un mese caratterizzato da cambiamenti e tensioni. La fase finale di agosto si conclude con un’eclissi in Pesci, portando un momento di rilascio e riflessione. L’intero periodo è attraversato da due eclissi che influenzano le energie dei vari segni zodiacali, creando un quadro di transizioni e nuovi inizi.

L'oroscopo di agosto 2026 racconta un mese sospeso tra due eclissi: si comincia da capo sotto il fuoco del Leone e si chiude lasciando andare qualcosa nell'acqua dei Pesci. È il cuore dell'estate — le città mezze vuote, il mare, le sagre di paese, il lungo respiro di Ferragosto — e proprio dentro questa quiete apparente il cielo lavora in profondità. Firma: Artemide – Aggiornato il 22 luglio 2026 Due eclissi fanno da cornice al mese. Il 12 agosto una Luna Nuova in Leone diventa eclissi solare totale, a pochi gradi da Giove: è la giornata-seme dell'estate, un vero azzeramento nel segno del cuore e dell'identità. Il 28 agosto la Luna Piena in Pesci si fa eclissi lunare parziale e chiude il mese sciogliendo, lasciando andare. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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