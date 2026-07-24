Asti Matilde Baldi morta a 20 anni nello schianto | la madre dopo la condanna rompe il cuore Otto anni sono troppo pochi

Un uomo condannato a otto anni di carcere per il grave incidente che ha causato la morte di una ragazza di 20 anni, avvenuto sull’autostrada Asti-Cuneo a dicembre 2025, è stato assolto un altro imputato. La madre della vittima ha commentato che la pena inflitta è troppo breve rispetto alla perdita della figlia. La donna ha espresso dolore e delusione per la durata della pena, che giudica insoddisfacente rispetto alla gravità dell’evento.

Otto anni di carcere per Franco Vacchina, assolto Davide Bertello. « Otto anni per la vita di mia figlia sono pochi ». È il dolore, ancora vivo, di Elvia Pia, madre di Matilde Baldi, la ragazza di 20 anni morta pochi giorni dopo il terribile incidente avvenuto l’ 11 dicembre 2025 sull’autostrada Asti-Cuneo. Dopo la sentenza pronunciata dal Tribunale di Asti, la donna affida le sue emozioni a parole che raccontano una ferita destinata a non rimarginarsi. « Ogni giorno mi alzo e lei non c’è più. Questa sentenza non mi dà sollievo. Sapere che Matilde non tornerà è una sofferenza continua », ha dichiarato. Intanto il giudice ha condannato Franco Vacchina a otto anni di reclusione per omicidio stradale, mentre Davide Bertello è stato assolto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Zoe Trinchero e Matilde Baldi, amiche dal destino tragico

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