Matilde Baldi morta a 20 anni per una sfida tra Porsche in autostrada | Andavano a 212 chilometri all' ora

Notizia in breve

La Procura di Asti ha chiuso l'indagine sull'incidente che ha causato la morte di una ragazza di 20 anni sull'autostrada A33 l'11 dicembre 2025. L'accusa di omicidio stradale è stata formalizzata, dopo che si è scoperto che due auto sportive, tra cui una Porsche, viaggiavano a 212 chilometri all'ora durante una sfida tra giovani. La vittima è deceduta nello schianto.