Matilde Baldi morta a 20 anni per una sfida tra Porsche in autostrada | Andavano a 212 chilometri all' ora
La Procura di Asti ha chiuso l'indagine sull'incidente che ha causato la morte di una ragazza di 20 anni sull'autostrada A33 l'11 dicembre 2025. L'accusa di omicidio stradale è stata formalizzata, dopo che si è scoperto che due auto sportive, tra cui una Porsche, viaggiavano a 212 chilometri all'ora durante una sfida tra giovani. La vittima è deceduta nello schianto.
È di omicidio stradale l'accusa formalizzata dalla Procura di Asti che ha chiuso l'inchiesta sulla morte di Matilde Baldi, morta a vent'anni in un incidente sulla A33 (l'autostrada che collega Asti a Cuneo) l'11 dicembre 2025. Secondo quanto emerso dalle indagini, per gli inquirenti ad uccidere. 🔗 Leggi su Today.it
Matilde Baldi morta a 20 anni in un incidente sulla Asti-Cuneo: a causarlo una gara tra Porsche
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