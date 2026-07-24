In Italia, c’è la possibilità che le concessioni balneari non finiscano all’asta. Un rappresentante parlamentare di un partito di maggioranza ha affermato che l’esenzione potrebbe essere considerata come soluzione, anche se non è ancora certa. La discussione riguarda il futuro delle concessioni nelle regioni di mare e le modalità di assegnazione. Non ci sono ancora decisioni ufficiali, ma si valutano alternative al sistema di gara pubblica.

L’Italia, e di riflesso la Versilia, potrà evitare l’asta delle concessioni balneari? Secondo l’onorevole Riccardo Zucconi (Fratelli d’Italia), segretario di presidenza e membro della X Commissione attività produttive della Camera, l’esenzione non è un’ipotesi da scartare. Ad aprire uno spiraglio, secondo il parlamentare versiliese, è una recente ordinanza della Corte di giustizia europea che stabilisce l’obbligatorietà delle aste solo dove le spiagge sono coperte da concessioni, cioè dove le spiagge libere sono inesistenti o quasi. Ma attenzione: se così fosse, c’è caso e caso. In Versilia, ad esempio, andrebbero all’asta le concessioni di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aste bagni, tutto da rifare?: "Forse si possono evitare"

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