Aste bagni tutto da rifare? | Forse si possono evitare
In Italia, c’è la possibilità che le concessioni balneari non finiscano all’asta. Un rappresentante parlamentare di un partito di maggioranza ha affermato che l’esenzione potrebbe essere considerata come soluzione, anche se non è ancora certa. La discussione riguarda il futuro delle concessioni nelle regioni di mare e le modalità di assegnazione. Non ci sono ancora decisioni ufficiali, ma si valutano alternative al sistema di gara pubblica.
L’Italia, e di riflesso la Versilia, potrà evitare l’asta delle concessioni balneari? Secondo l’onorevole Riccardo Zucconi (Fratelli d’Italia), segretario di presidenza e membro della X Commissione attività produttive della Camera, l’esenzione non è un’ipotesi da scartare. Ad aprire uno spiraglio, secondo il parlamentare versiliese, è una recente ordinanza della Corte di giustizia europea che stabilisce l’obbligatorietà delle aste solo dove le spiagge sono coperte da concessioni, cioè dove le spiagge libere sono inesistenti o quasi. Ma attenzione: se così fosse, c’è caso e caso. In Versilia, ad esempio, andrebbero all’asta le concessioni di... 🔗 Leggi su Lanazione.it
We Agreed On Temporary Flash Marriage, Only To Find Each Other Is Long-lost Childhood Promise Lover
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