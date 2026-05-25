La sindaca è stata invitata a fermarsi dopo le prescrizioni di Gaia sul progetto del Murlungo. La decisione ha suscitato reazioni di sollievo tra cittadini e opposizione, che avevano sollevato dubbi sulle autorizzazioni. Le nuove prescrizioni indicano che il progetto deve essere rivisto e rifatto. Non sono stati annunciati ulteriori interventi o modifiche immediate, e si attende un nuovo iter amministrativo.

Un respiro di sollievo da parte di cittadini e opposizione per le prescrizioni previste da Gaia sul progetto del Murlungo. Di fatto il gestore idrico nella conferenza dei servizi non ha assicurato l’approvvigionamento dell’acqua per la stagione estiva e nei piani alti dei 28 appartamenti che l’amministrazione intende realizzare. L’intervento è del consigliere Filippo Mirabella che in una nota si congratula con Gaia che "mette nero su bianco ciò che cittadini, tecnici, comitati e opposizioni sostengono da mesi. Ci si chiede se la pianificazione sia stata affrontata con il livello di approfondimento che richiedeva. L’ultima conferenza dei servizi avrebbe dovuto rappresentare il passaggio decisivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Murlungo, tutto da rifare: "Ora la sindaca si fermi"

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