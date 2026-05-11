Livorno | Scuola Teseo Tesei lavori da 270mila euro per rifare tetto e bagni | intervento al via in estate

Da livornotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Livorno sono iniziati i lavori presso la scuola Teseo Tesei, con un investimento di circa 271 mila euro. Gli interventi riguardano il rifacimento del tetto e dei bagni, con l’obiettivo di risolvere problemi di infiltrazioni, degrado delle strutture esterne e criticità nei servizi igienici. I lavori sono iniziati durante l’estate e sono destinati a migliorare le condizioni dell’edificio scolastico.

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Un intervento da 271mila euro per risolvere infiltrazioni, degrado di alcune parti esterne dell’edificio e criticità nei servizi igienici. È questo quanto previsto dal progetto esecutivo di manutenzione straordinaria della scuola secondaria di primo grado Teseo Tesei, in via degli Archi 66.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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