Livorno | Scuola Teseo Tesei lavori da 270mila euro per rifare tetto e bagni | intervento al via in estate

A Livorno sono iniziati i lavori presso la scuola Teseo Tesei, con un investimento di circa 271 mila euro. Gli interventi riguardano il rifacimento del tetto e dei bagni, con l’obiettivo di risolvere problemi di infiltrazioni, degrado delle strutture esterne e criticità nei servizi igienici. I lavori sono iniziati durante l’estate e sono destinati a migliorare le condizioni dell’edificio scolastico.

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